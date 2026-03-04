Funcionará en la sede Villa Domínico de la Universidad Tecnológica Nacional y en esta primera camada comenzarán sus estudios 124 cadetes.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Jorge Ferraresi, encabezaron el acto de presentación de la Escuela de Policía Municipal.

Acompañados de los ministros Javier Alonso, Carlos Bianco y el jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Javier Villar participaron del inicio del ciclo lectivo 2026 para los 124 cadetes que aprobaron los exámenes de admisión, entre los 3800 inscriptos originalmente.

Esta Policía Municipal será una fuerza de cercanía y conocimiento territorial para su comunidad, que articulará acciones con las fuerzas de seguridad provinciales y la Justicia. Contará con equipamiento de última tecnología, vehículos de respuesta rápida, armas no letales y una formación orientada a las técnicas de defensa personal y bioseguridad.

En su discurso Kicillof destacó: “Este es un acto de mucha trascendencia en la historia del manejo y articulación de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Desde que asumimos nuestro mandato vinimos a revertir una mirada negativa hacia una fuerza provincial que recibimos en ruinas”.

Y agregó: “Desde el gobierno nacional se llenan la boca hablando de seguridad, lo ponen en agenda, pero cuando les toca gestionar no hacen nada. Hoy las fuerzas federales no tienen efectivos ni equipamiento. La motosierra y el ajuste no cuidan a nadie.”

Por su parte, el intendente Ferraresi remarcó: “Desde la eficacia, el Estado tiene que definir este tipo de políticas universales y estar atento a las demandas de su comunidad. Queremos formar una fuerza que sea querida, reconocida y respetada por los vecinos”. Finalmente hizo eje en el trabajo conjunto con la provincia y expresó que el municipio destinará 10 mil millones de pesos por año para acompañar el esfuerzo que hace la Provincia en materia de seguridad.

Además, durante el acto se firmó un Convenio Específico de Asistencia Técnica entre la Provincia y la Municipalidad de Avellaneda para la puesta en marcha de esta Policía Municipal.

En el acto estuvieron presentes también los jueces federales, Ariel Lijo, Luis Armella y Jorge Rodríguez, además del Fiscal General de Avellaneda-Lanús, Guillermo Castro, quien estará al frente de esta Escuela de Formación; el presidente del Concejo Deliberante, Hugo Barrueco; la diputada Provincial, Romina Barreiro, además de funcionarios judiciales, del ejecutivo local, concejales y autoridades de la universidad, además de familiares de las y los cadetes ingresantes.