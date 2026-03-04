“Firmamos un convenio con AUBASA que será fundamental para comenzar con la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires - La Plata en Ezpeleta. Una obra histórica. Un reclamo de décadas de nuestros vecinos y vecinas. Lo que durante años fue un pedido, hoy es una realidad que estamos construyendo en el marco del Plan Bianual 2025 - 2027 que presentó nuestra compañera Mayra. Más conectividad, más desarrollo y más oportunidades para Quilmes”, señaló Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, luego de rubricar el acuerdo con el presidente de AUBASA, José Arteaga.

El proyecto permitirá mejorar el acceso y la movilidad del área comprendida entre la bajada de avenida Isidoro Iriarte (Quilmes) y el acceso de avenida 14 (Berazategui), reduciendo la congestión del tránsito que se registra en la actualidad y anticipando futuras necesidades de circulación vinculadas al desarrollo urbano próximo a la traza.

A través de esta obra se le dará continuidad a la avenida Varela, del partido de Berazategui con el sector costero, manteniendo áreas de reserva natural y favoreciendo un desarrollo armónico del sector y permitirá mejorar el eje de conectividad Este-Oeste, a fin de concretar la integración definitiva de Quilmes Centro, Ezpeleta y Bernal con el sector ribereño.

Este trabajo de conexión, que cuenta con el aval de la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, fomentará el crecimiento y desarrollo de la zona, promoviendo la creación de puestos de trabajo en el marco de las políticas de inclusión y diversidad impulsadas por el Municipio de Quilmes, requiriéndose a quienes se instalen en el predio la presentación de un Plan de Empleo Inclusivo y Diverso.

Estuvieron presentes también el vicepresidente y el gerente general de la empresa estatal bonaerense, Walter Abarca y Pablo Ceriani, respectivamente.