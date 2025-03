Daniel Zisuela, ex dirigente político de Varela y ex presidente de Argentino de Quilmes, que falleció en prisión, tenía pendiente un recurso que vencía dos días después de su muerte, por lo que su sentencia no quedó firme y debería dictarse el correspondiente sobreseimiento, señaló su abogado Daniel Brola.

Añadió que “podría declararse técnicamente inocente debido a ello”.

Brola presentó el escrito ante la Suprema Corte, lugar donde se.encontraba el expediente, argumentando que la sentencia no había quedado firme ya que no se había cumplido el plazo para la presentación del recurso, La causa fue girada al TOC 2 y se emitió una resolución “que declara a Zisuela sobreseído, por lo tanto inocente desde un punto de vista técnico”.

Zisuela estaba preso procesado y condenado por delitos graves de prostitución infantil.