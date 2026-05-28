El encuentro dio lugar a más de 750 entrevistas entre las pymes participantes. Las Rondas de Negocios son una exitosa política provincial para incentivar la interacción entre empresas bonaerenses y promover la actividad productiva y comercial.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Berazategui organizaron este jueves una nueva Ronda de Negocios, que tuvo lugar en el Complejo Cultural Municipal "La calle" - Anexo Centro de actividades Roberto De Vicenzo. Contó con la participación de 180 pymes, emprendimientos y grandes empresas de la zona, dando lugar a más de 750 entrevistas formales de negocios.

Las Rondas de Negocios son una política pública sostenida del Estado provincial, impulsada por el Gobernador Axel Kicillof a través de la cartera productiva bonaerense que encabeza el ministro Augusto Costa. En un contexto nacional de fuerte caída del consumo y de desregulación de las importaciones, la producción local se ve seriamente afectada, con impacto directo en el empleo y en los niveles de actividad industrial. Frente a este escenario a nivel nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa políticas públicas orientadas al acompañamiento de las pymes, fortaleciendo el entramado productivo y promoviendo el desarrollo industrial y comercial como motor de crecimiento y desarrollo social.

Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 111 Rondas de Negocios, en una política que ya convocó a 24.000 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses; haciendo posible la realización de casi 90.000 entrevistas de negocios. Cada empresa participante, además, puede conocer las distintas políticas vigentes en la provincia de Buenos Aires para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha, los programas Producción Bonaerense y Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

La próxima Ronda de Negocios se llevará a cabo en Morón el 19/06, dedicada al programa provincial Producción Bonaerense, que impulsa la llegada de productos elaborados en la Provincia a supermercados y autoservicios. Y luego el encuentro tendrá lugar en Mar del Plata, en una edición de Ronda de Negocios Multisectorial, el 24/06. Todos los encuentros son organizados por el Estado provincial.

Para más información e inscripciones, ingresar en gba.gob.ar/produccion/ronda_de_negocios.