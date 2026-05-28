El intendente de Lanús, Julián Álvarez y el ministro de Transporte Bonaerense, Martín Marinucci, rubricaron un acta de compromiso con la finalidad de consolidar acciones conjuntas para mejorar la seguridad vial y regularizar el tránsito pesado en el distrito.

“Esta acta nos va a permitir tener un control más estricto de nuestro tránsito pesado, y forma parte del trabajo que venimos llevando adelante con la implementación de la Red de Tránsito Pesado. Para nosotros son tan importantes las capacitaciones que recibimos desde el Ministerio de Transporte, como la posibilidad de aplicar balanza a los camiones y todas las herramientas que acabamos de recibir para reforzar los controles de alcoholemia y de tránsito, sostuvo Álvarez.

Por su parte, Marinucci comentó: “Firmamos un acuerdo muy importante para poder articular de manera conjunta el control de peso de los camiones en Lanús, lo que será clave para salvaguardar la seguridad vial y mitigar el deterioro de la cinta asfáltica”. A su vez, agregó: “Además, dotamos al Municipio de equipamiento para fortalecer los controles vehiculares, con álometro y alcoholímetro, que permitirán a los agentes locales proteger la vida de los usuarios viales”.

Durante la actividad, el Ministro le entregó al Jefe comunal diversos dispositivos de medición de alcoholemia para utilizar en los operativos de control que se llevan a cabo en los diversos puntos de Lanús.

En referencia al acta, consiste en la ejecución de políticas de prevención de accidentes y riesgos en la vía pública, lo que contribuirá a la conservación del estado de las calles y de la infraestructura vial urbana, además de generar conciencia en torno a los siniestros de tránsito.

Cabe destacar que esta acción se enmarca dentro del Plan de Ordenamiento Urbano de Lanús Gobierno, el cual cuenta con la ordenanza de regulación del tránsito pesado en vigencia y con el desarrollo constante de operativos de control vehicular.

También participaron de la actividad: los subsecretarios de Política y Seguridad Vial del Ministerio, Eduardo Feijoo; de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el titular de la Unidad de Monitoreo y Registro General de Datos de Transporte, Marcelo Díaz; el subsecretario de Ordenamiento Urbano de Lanús, Ariel Vaccaro; y el presidente del Concejo Deliberante (HCD) de Lanús, Nicolás Russo.