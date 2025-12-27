Lanús Gobierno invita a las vecinas y a los vecinos a recorrer una nueva edición del Paseo de Compras 25 de Mayo durante este lunes 29, martes 30 de diciembre y viernes 2 de enero, de 17 a 20, en Santiago Plaul N° 3201 en Lanús Oeste.

Esta iniciativa tiene como objetivo que la comunidad lanusense pueda conocer una variada oferta de productos elaborados por las emprendedoras y los emprendedores locales, a precios populares.

Con esta propuesta, el Municipio fomenta el desarrollo del consumo en el distrito y se encarga de impulsar la labor de las trabajadoras y de los trabajadores de la ciudad, ofreciéndoles un espacio para promocionar su trabajo.