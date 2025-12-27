El intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó la entrega de 2238 diplomas correspondientes a 43 cursos y talleres dictados por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

Ante vecinos y vecinas, profesores, egresados y egresadas, y familias, Balor expresó: “La formación permanente es una herramienta central para ampliar oportunidades y fortalecer el acceso al trabajo. Ese fue siempre uno de los pilares de la gestión del Dr. Juan José Mussi, quien entendía que el Estado debía acompañar a su comunidad con propuestas concretas de capacitación, para que nadie se quede afuera del ámbito laboral. Seguiremos así su legado, apoyando y promoviendo la educación pública y gratuita”.

Por su parte, el secretario de Organizaciones No Gubernamentales, Marcelo Benedetti, recalcó: “Felicitaciones a todos y todas. Y gracias al intendente, Carlos Balor, por continuar con esta política que Juan José Mussi puso en práctica en el 2008, para que los vecinos y vecinas de Berazategui puedan formarse”.

Una de las egresadas de la capacitación de Belleza de manos, Carol Yensen, resaltó: “Estos cursos que hace la Municipalidad son hermosos. Es un orgullo como vecina contar con esta posibilidad. Agradezco de corazón por esta iniciativa, que nos brinda conocimientos y nos permite construir un futuro mejor”.

Los cursos y talleres dictados por la Secretaría de ONG formaron, hasta el momento, a más de 30 mil berazateguenses de manera gratuita. Algunos de los cursos y talleres son: Belleza de manos, Peluquería, Panadería, Pastelería, Pizzería y Coctelería.

Estuvieron presentes en la entrega de certificados integrantes del Gabinete municipal.