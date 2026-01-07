Los empleados de Sealed Air en Quilmes están en paro y se manifestaron en la puerta de la planta de la calle Primera Junta para exigir la reincorporación de los 65 trabajadores despedidos. La empresa había anunciado inicialmente la desvinculación de 89 trabajadores, pero luego de la conciliación obligatoria, confirmó los 65 despidos.

La patronal asegura que la empresa Sealed Air está en un proceso de reestructuración desde 2021, lo que ha llevado a un deterioro de la planta. Los trabajadores reclaman que la reducción de personal es injustificada y advierten sobre el impacto social en el distrito.

El delegado general de Sealed Air Argentina, Alfredo Piscopo, declaró que la empresa exige incrementar los niveles de producción con menos personal y sin respetar los tiempos de capacitación.

El sindicato aceptó el retiro de 45 trabajado

Aún no se ha informado sobre una nueva instancia de negociación.