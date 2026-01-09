A días de conocerse el despido de 65 trabajadores de la empresa que fabrica envases plásticos, concejales de Fuerza Patria se presentaron en la puerta de la industria y reclamaron una solución para las 65 familias.

Junto al secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad Sebastían García y la presidenta del HCD, Berenice Latorre, estuvieron los ediles Pedro Gomez, Karina Jara, y Gabriel Ibarra.

Horas antes, el concejal en licencia Sebastían García intentó que los directivos de Seales Air reciban a los empleados con el objetivo de retomar las conversaciones y encauzar una situación que deja a 65 personas en la calle.