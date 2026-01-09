La Asociación Civil LESIS Argentina comienza el año 2026 con una amplia agenda de cursos y capacitaciones que se desarrollarán tanto en el partido de Berazategui como en la Unidad 24 de Florencio Varela, particularmente en el régimen abierto, con el objetivo de promover la formación, la inclusión social y la generación de oportunidades.

Las propuestas formativas están orientadas a brindar herramientas concretas en áreas clave como la educación, la salud y la capacitación laboral, entendiendo estos espacios como instancias fundamentales para el desarrollo personal y comunitario.

Entre los cursos más destacados se encuentran el Taller de Ejecución de la Pena, Lengua de Señas Argentina, RCP y Primeros Auxilios, Refrigeración, y Manipulación Segura de Alimentos, entre otras capacitaciones que apuntan a fortalecer conocimientos prácticos y socialmente relevantes.

Desde la organización señalan que estas iniciativas buscan aportar a la construcción de un futuro más inclusivo, donde el acceso a la formación permita ampliar horizontes y generar mejores condiciones de integración social.

Las actividades son coordinadas por el Director General en Contexto de Encierro de LESIS Argentina, Claudio Villafañe, quien impulsa una mirada centrada en la educación como herramienta de cambio, promoviendo una sociedad más preparada, solidaria y con mayores niveles de inclusión.

Con este inicio de año, la Asociación Civil LESIS Argentina continúa consolidando su presencia territorial y su trabajo sostenido en distintos ámbitos, reafirmando el valor de la capacitación como un factor clave para el fortalecimiento del entramado social.