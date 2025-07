La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó este miércoles del Tedeum por el 209º aniversario del Día de la Declaración de la Independencia, que se realizó en la Catedral de Quilmes y fue presidido por el Obispo de la Diócesis de Quilmes, monseñor Carlos Tissera. Luego, se llevó a cabo un desayuno patrio con instituciones en la Casa de las Culturas.

“Nos toca atravesar un gobierno completamente cruel e insensible con rasgos de una dictadura, con situaciones que rozan lo dictatorial y que son completamente antidemocráticas. Como decía Cristina en los últimos días, es un terrorismo de Estado de baja intensidad. Y hoy acá, entre nosotros nos faltan Eva (Mieri) y Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder opositora de este país, está presa. Acá está todo completamente alterado”, aseveró Mayra.

La Jefa comunal remarcó: “Otra vez, la única fuerza política en la historia de este país vuelve a estar proscripta y es el peronismo. Y Cristina podría ser la candidata de todos nosotros y de mucha gente más que la quiere votar pero hoy no la podemos elegir. Y esto no se puede normalizar. Lo voy a repetir hasta el hartazgo, porque se ha naturalizado que quisieron pegarle un tiro en la cabeza y al otro día de que quisieron asesinarla, Clarín dijo que ‘la bala que no salió, el fallo que si saldrá’. Y hoy la tenemos presa”.

“Si no somos conscientes de que se ha perdido el Estado de Derecho en Argentina no solamente para una mujer que es Cristina, que la han señalado como la responsable de todo lo malo que pasa en Argentina, y muchos compatriotas, ciudadanos y vecinos terminan justificando esta aberración jurídica, tenemos la responsabilidad y obligación de salir a transmitir que lo que está sucediendo es una injusticia. Es una persecución política hacia una fuerza y una mujer en particular, que fue dos veces Presidenta y dejo al país en mejores condiciones de lo que podamos recordar desde la vuelta de democracia a esta parte. Eso es lo que no le perdonan a Cristina”, sostuvo.

En ese marco, Mayra se refirió a la situación de la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Eva Mieri: “Argentina, lealtad, Cristina… y cuando una piensa en Eva reúne todos esos sentimientos, valores y convicciones. Por eso hoy no está entre nosotros. Estoy orgullosa de mi compañera Eva, de cómo se la está bancando ahora y lo que tiene que atravesar con el cuerpo por lo que siente en el corazón y las ideas que defiende. Pueden faltar unos días más para que este entre nosotros”.

La Intendenta enfatizó: "No nos detengamos un minuto de nuestros días cuando haya que defender la patria. Un 9 de Julio, un 25 de Mayo o el día que se sea, tenemos que poder dar la discusión sobre lo que significa nuestra patria, de lo está en juego hoy y de lo que viene para adelante. Si no tomamos conciencia y dimensión de la tarea que tenemos como militantes, funcionarios y vecinos de rescatar la historia, porque este tipo de modelos, la derecha, tiene como objetivo deshistorizar, quitarnos la posibilidad de recordar y de defender de dónde venimos. Y para saber qué hacer para adelante tenemos que tener memoria. La patria también es eso, es gloria, memoria y lucha por la soberanía. Por eso les pido con estas palabras, de fuerza, de bronca, de alegría y de angustia, mucho coraje para salir adelante".

Por su parte, Tissera que recordó al padre obispo de Quilmes, Jorge Novak a 24 años de su fallecimiento, señaló: “Basta recorrer estos más de 200 años para ver que hubo, y como habrá siempre, intereses mezquinos, personales y de grupos, pero solo perduró lo que fue construido para el bien común de todos”. En tanto, una vez finalizada la celebración, junto a la Intendenta rezaron una oración en la tumba del primer Obispo de las Diócesis de Quilmes.

Luego, los presentes se dirigieron a la Casa de las Culturas y junto a la intendenta Mayra Mendoza compartieron un desayuno patrio donde hubo espacio para el diálogo con los integrantes de instituciones y colectividades, entre otros, sobre las tareas que llevan adelante y la importancia de continuar con el trabajo en conjunto con la Comuna.

Las actividades contaron con la participación de funcionarios del Gabinete Municipal, concejales, representantes de colectividades, instituciones, fuerzas vivas, Veteranos de la Guerra de Malvinas y del Beagle, vecinos, vecinas, y miembros de diferentes cultos religiosos.