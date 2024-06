(Un video musical de campaña alucinante): Asumió en Pami Quilmes un ex candidato de Macri en Cañuelas

Con la velocidad que no tiene la gestión en el área de los jubilados, asumió en el Pami Quilmes un ex candidato a intendente de Macri en el distrito de Cañuelas. Se trata de Norberto Moldes, médico, quien según supo este medio no conoce el complejo territorio en cuestión, ya que la UGL que comandará abarca distritos complejos, además de Quilmes, como Florencio Varela y Berazategui.

Su afinidad con el macrismo hizo que se presentara como aspirante a la jefatura comunal de Canelas, donde no logró una buena performance, pero grabó un alucinante video electoral que le llegó a El Suburbano.

Los cambios del jueves en los directores de las UGL regionales de Quilmes, Lanús , La Plata y Lujàn fueron opresivos, y so bien aún no hay datos precisos de la interna libertaria, hay quienes dicen que ganó en esto posicionamientos de sectores cercanos al ex intendente ate de Lanús y actual funcionario en CABA, Néstor Grindetti, quien tendría puentes tendidos con Sebastián Pareja, hombre de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, y ex hombre de Emilio Monzó.