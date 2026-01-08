“Como podemos ver, en las casas donde se desechan grandes elementos es el Municipio el que llega a la puerta de las casas con un camión, y con los trabajadores y trabajadoras para poder hacer una recolección adecuada. Nos parecen importantes este tipo de programas que buscan seguir fomentando que nuestros barrios y que nuestra ciudad sea ambientalmente responsable. Desde hace seis años nuestra compañera Mayra Mendoza nos ha delegado esta tarea, pero también que Quilmes esté cuidado y ordenado”, sostuvo Mieri, acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

Por su parte, Gaudio aseveró: “Este es un programa que busca darle solución a una situación que los vecinos nos planteaban, que los muebles y los voluminosos no tenían un destino, y se pensó a partir de eso darle una solución a estos residuos, que a su vez son clasificados y puestos de vuelta en la economía circular, a partir del funcionamiento del Eco Parque Quilmes, dándoles un destino sustentable”.

El operativo se desarrolló mediante la intervención de cuadrillas de trabajadores quienes realizaron el levantamiento de neumáticos, ramas y residuos de gran porte. Previamente, los agentes de Relación con la Comunidad realizaron tareas de puerta a puerta a fin de informar a los vecinos y relevar la necesidad de retirar otros residuos voluminosos de la vía pública.

La recolección de “voluminosos” incluye el levantamiento de elementos de tamaño considerable como neumáticos, heladeras, cocinas, lavarropas, tachos o recipientes grandes. Una vez recolectados, son clasificados según su tipo, ya sean muebles o maderas, electrodomésticos grandes, caucho, metales y plásticos duros, y luego se dispone el reciclaje o disposición final según corresponda. El retiro de estos materiales posibilita que tengan el destino adecuado, con el fin de evitar la conformación de basurales informales o que se obstruyan arroyos o desagües pluviales.

Cabe destacar que de lunes a viernes trabajan 5 equipos distribuidos en 5 zonas de las distintas localidades del distrito: Quilmes Oeste, Quilmes Este, Bernal (incluye parte de Don Bosco), San Francisco Solano y Ezpeleta. En caso de que se requiera, los vecinos y vecinas de Quilmes pueden solicitar el servicio de “Recolección de Residuos Voluminosos” por Whatsapp al 11-2480-8804, y allí se establecerá un día (según el barrio o zona correspondiente) y un horario donde el servicio de recolección pasará a retirarlo entre las 8 y las 14.

Los vecinos de la zona se mostraron contentos con el accionar del Municipio. Mirta Prieto, expresó: “Me parece bárbaro que estén llevándose estas cosas porque esto antes era más difícil”. Mientras que Mónica Prieto, su hermana, destacó: “Me gustó poder charlar y contar lo que una necesita, ya ahora sé que van a estar pasando todos los jueves por la zona”