La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, supervisaron este miércoles el progreso de las obras de readecuación de canales del arroyo San Francisco-Las Piedras, en Bernal Oeste, donde dialogaron con vecinos de la zona.

"Esto de acá es un ejemplo de lo que debemos seguir haciendo por etapas, en todos los arroyos, en toda la cuenca. Primero, para poder llevar adelante cualquier obra hay que relocalizar familias que viven pegadas a los arroyos, y eso no es sencillo. El nivel de complejidad y el presupuesto de estas tareas hacen que sea un desafío muy grande”, expresó Mayra junto a vecinos de la intersección del arroyo San Francisco con Comandante Franco.

"El gobierno de Milei cortó la obra pública y desfinanció las que ya teníamos en marcha, como el Acceso Sudeste, las escuelas secundarias de los barrios La Matera y Novak, la estación de tren y la red de agua del barrio Finexcor. Esto significa que para avanzar en proyectos tan importantes necesitamos ayuda de la Provincia, de la Nación e incluso de financiamiento internacional", remarcó.

Y afirmó: "Cuando le pedimos al gobierno de Milei tomar deuda para hacer obras que mejoren la vida de la gente, dice que no. Este no es un tema personal ni de política, sino de todos los vecinos: si no conocemos lo que estamos haciendo y no nos acompañamos, nos van a pasar por arriba. Tenemos que sacar fuerza, corazón, coraje y ponerle cabeza para ir a buscar lo que nos corresponde".

Por su parte, Ceci Soler, destacó: “Este trabajo va a generar gran impacto en el barrio y en los vecinos, porque permitirá limpiar más fácilmente el arroyo y que el agua pueda escurrir. De esta manera mitigamos los desbordes por inundaciones y además mejoramos la situación actual, donde hay mucha acumulación de residuos y numerosas mangueras de suministro de agua potable”.

Al respecto, Laura Mena, una de las vecinas que vive en la zona hace 14 años, comentó: “Me siento muy alegre. No sé cómo explicarlo, porque es inmenso, más que nada para nosotros que vivimos al costado del arroyo. Hemos sufrido inundaciones que perjudica el acceso. Creo que esto va a ser un cambio brutal para el barrio, no solamente estético, sino también porque se va a sanear el arroyo”. En esa línea, la vecina Liliana García, dijo: “Con la gestión de Mayra empezamos a ver resultados en el tema de la basura; tuvimos recolectores. Ahora tenemos lo del arroyo, lo cual me parece muy bien porque hay familias que viven al costado y beneficia mucho, permitiendo vivir más tranquilos. Además, todo está más limpio, lo que satisface mucho”.

La obra cuenta con financiamiento de Provincia y comprende la readecuación de un tramo del arroyo San Francisco ubicado entre las avenidas Zapiola y Montevideo. Los trabajos incluyen la limpieza integral del cauce, con retiro de sedimentos, residuos y vegetación obstructiva. Luego de ello, se llevará a cabo la construcción de un canal de hormigón para el refuerzo y estabilización de taludes. Además, se construirán muros de contención en ambas márgenes, a fin de garantizar la correcta conducción del caudal, mejorar la seguridad hidráulica y preservar la estabilidad de las áreas adyacentes.

También participaron de la actividad el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; la directora General de Obras de Infraestructura, Paula Benain; el director de Obras de Ingeniería, Juan Melo; el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez, y el subsecretario de Participación Ciudadana, Facundo Rivero.