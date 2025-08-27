Viernes 12/09¨ a las 17 hs.

Presentaciónen vivo del sencillo de Los Perros Ladran a las 18.30 hs.

Auditorio Leonardo Favio. Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Actividad abierta y gratuita con inscripción previa hasta completar la capacidad de la sala.

Descubrí el fascinante proceso de la creación musical a través de un encuentro íntimo con Rodolfo Mederos. Diseñado para músicos, compositores, arregladores y amantes de la música que desean comprender y experimentar las distintas etapas en la composición, desde la idea inicial hasta la música final.

Se sumará Miguel Caragliano quien moderará ese diálogo abierto y libre con una audiencia dispuesta a escuchar, interesada en preguntar, convidada a ser parte.

Para reservar tu localidad por favor completar el formulario: https://forms.gle/q3xXjEE6gCoz5jJa7