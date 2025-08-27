Con gran éxito, se realizó la 6ta Fiesta de la Pasta que este año reunió a mil personas. El evento contó con la organización del Club de Leones, la colaboración de la Municipalidad de Berazategui y la participación de la Agrupación Familia Siciliana. Lo recaudado se destinará a la compra de instrumental para el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo.

A través de un mensaje grabado, el intendente Juan José Mussi destacó: “Los berazateguenses tienen un corazón inmenso. Nuestros vecinos y vecinas son solidarios. Solidaridad es una palabra que en muchos lugares se perdió, menos en Berazategui. Estoy muy orgulloso de nuestra Patria Chica”.

Por su parte, el presidente del Club de Leones, Diego Montiel, manifestó: “Les agradecemos a todos los que hacen posible esta Fiesta de la Pasta. Cada uno de ustedes está ayudando al futuro del San Camilo. Lo más lindo que hay es ayudar a las personas; esto lo hacemos por amor”.

A su vez, el secretario de Cultura y Educación, Federico López, aseguró: “Estamos muy contentos por tener los vecinos y vecinas que tenemos, por la comunidad de Berazategui. Desde la Municipalidad somos un gran equipo que se pone a disposición de los Leones por pedido de nuestro intendente Juan José Mussi. Creemos que el camino es éste: todos unidos trabajando por objetivos comunes”.

En el mismo sentido, el secretario de Salud Pública e Higiene, Pablo Costa, subrayó: "Agradezco a todos por ayudar al Centro Oftalmológico San Camilo, donde anualmente realizamos: 28 mil consultas, más de 3 mil cirugías de retinas y 18 mil estudios complementarios, entre otras prestaciones. Todo esto es gracias al Intendente, que pide que trabajemos permanentemente por los vecinos y vecinas; en este caso, acompañados por el Club de Leones".