Niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores de Berazategui integran el tercer contingente de la Colonia Municipal de Verano y ya disfrutan de distintas actividades recreativas y deportivas al aire libre, en el Complejo Municipal Los Privilegiados. Es una iniciativa gratuita que impulsa el intendente Carlos Balor.

Organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, la propuesta incluye un servicio de transporte gratuito que recorre los barrios para facilitar el traslado de los seis mil vecinos y vecinas asistentes entre enero y febrero.

La secretaria del área, María Laura Lacava, destacó: “Dimos inicio al tercer y último contingente de la temporada 2026 de la Colonia Municipal. Es una propuesta que comenzó hace muchos años con Juan José Mussi y que hoy continúa Carlos Balor. Es un orgullo pertenecer a una gestión que construye estos espacios con mucho amor”.

A su vez, Zulma Bustamante (vecina de Ranelagh) expresó: “Vengo a la colonia hace dos años y en este 2026 también se sumó mi nieta, Maite. Estoy muy agradecida porque el servicio es excelente. Los profesores son muy buenos, cuidan a los chicos y grandes. Además, son muy divertidos, la pasamos re lindo. Es una gran felicidad para nosotras”.