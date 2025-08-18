Luego que el Servicio Meteorológico de Argentina emitiera una alerta amarilla por tormentas entre la mañana y la noche del martes próximo, la Municipalidad de Quilmes replicó la información con ciertas recomendaciones para vecinos.
"Recomendamos no dejar cosas sueltas en lugares abiertos que puedan volarse, tampoco refugiarse bajo árboles o postes y evitar actividades al aire libre".
Ante cualquier emergencia comunicarse con:
100 Bomberos
911 Policía
147 Emergencias
0800-333-3787 Edesur
0800-321-2482 AySA