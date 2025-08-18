Se aconseja tomar las siguientes precauciones ante el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, durante la mañana y tarde del martes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

A los vecinos:

* En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

* No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

* Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

* Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

* No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

* No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

* Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.

* Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.

* En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

* No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

A los automovilistas:

* Usar siempre cinturón de seguridad.

* Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

* Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.

Enlaces:

Urgencia médica (SAME): línea gratuita 107

https://buenosaires.gob.ar/salud/institucional-same

Emergencias en la vía pública: línea gratuita 103

www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/emergencias/?menu_id=13371

Consulta de establecimientos de salud:

www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/sistemas_salud/?menu_id=1056

Servicio Meteorológico Nacional:

www.smn.gob.ar