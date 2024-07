La Ciudad denunció ante la Justicia al cantante Elián Ángel Valenzuela, conocido como “L-Gante”, y al streamer Joaquín López, porque a través de sus perfiles de redes sociales promocionan las apuestas de juegos de azar en plataformas ilegales.

Entre las medidas para atacar la problemática de la ludopatía infantil, el Gobierno de la Ciudad ya había intimado a influencers y famosos que a través de redes sociales promocionan plataformas de apuestas online ilegales. Florencia Peña, Flor Vigna, Flavio Azzaro, y varios participantes del reality televisivo Gran Hermano, como Juliana “Furia” Scaglione, fueron algunas de los notificados.

Ahora, a través de LOTBA, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó una denuncia penal ante el Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, por transgresiones a la legislación vigente. Tanto L-Gante como López promocionaron plataformas de apuestas de juegos de azar y/o los enlaces que redirigen a perfiles que funcionan como intermediarios entre plataformas de juegos online y los apostadores (denominados “Cajeros”).

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró: “Acá no hay grises, que un chico apueste y que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y el delito lo vamos a combatir siempre. Y con la firmeza y la dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas, que estamos para acompañarlos, y que tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos”.

Antes la Ciudad enviaba cartas documento de advertencia a influencers que promocionaban juego ilegal. Actualmente existe muchísimo más conocimiento sobre el tema y por lo tanto corresponde una denuncia porque el influencer que continúa promocionando juego ilegal, sabe y conoce lo que hace.

Entre las medidas que tomó la Ciudad para atacar la ludopatía infantil se destacan el cierre de la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas y la suspensión de todos los convenios con potenciales operadores. Además se avanzó en medidas educativas, de salud y el trabajo en la Legislatura, donde hay presentados 18 proyectos de ley sobre ludopatía infantil. La ludopatía infantil es una problemática que requiere de un abordaje integral y por eso, el Jefe de Gobierno impulsó el trabajo conjunto entre Gobierno, escuelas, ONGs, clubes y familias.

A la vez se avanza contra los sitios de apuestas ilegales. La Fiscalía General, tras un encuentro con Jorge Macri, decidió que una Fiscalía se va a especializar en el tema de juego ilegal. Y el área de ciberdelito de la Policía de la Ciudad trabaja en el monitoreo y para controlar las redes.

En la actualidad el 98,6% de los chicos tienen algún vínculo con la tecnología mientras que el 52% cree que sus hijos hacen un uso exclusivo de pantallas y dispositivos, según una investigación de Lotería de la Ciudad. Y uno de cada dos padres están preocupados por la posibilidad de que sus hijos realicen apuestas on line.

Un pedido a billeteras virtuales y bancos

Además, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, les pidió por carta a las billeteras virtuales y bancos que bloqueen las transferencias a cuentas vinculadas con plataformas de juegos de apuesta ilegales que operan en la Ciudad.

El Jefe de Gobierno destacó el compromiso de las empresas del sector Fintech y les remitió un listado de direcciones y cuentas de personas físicas detectadas como intermediarias asociadas a páginas y plataformas de juegos de apuestas que no cuentan con autorización para funcionar en la Ciudad de Buenos Aires. Este listado, forma parte del trabajo de control y detección de operadores ilegales que realiza el Gobierno porteño a través de la Gerencia de Control de Juegos y Apuestas de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (LOTBA).