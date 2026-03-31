El Municipio de Quilmes informa que durante este martes se llevó a cabo el lanzamiento del programa “Quilmes Respira 2026”, en el Parque Municipal de La Ribera (avenida Cervantes y Marinero López), una iniciativa que busca generar conciencia ambiental y promover la plantación de árboles nativos en la ciudad. En el marco de una festiva jornada se realizó un taller y la forestación de 20 nuevos ejemplares.

“Estamos, por un lado, plantando florales, cerrando el mes de la memoria, y también estamos lanzando el programa Quilmes Respira por tercer año consecutivo, que nos permite tener ya distribuidos más de 1.500 árboles en toda la ciudad. Desde el día uno, Mayra Mendoza nos pidió la construcción con la comunidad, esto tiene que ver con que cada iniciativa que hagamos desde el Estado Municipal tenga un arraigo con los vecinos. En este caso, en la sociedad educativa, que es la que se hace eco y lleva adelante este programa”, señaló el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

Participaron del lanzamiento diferentes instituciones educativas y entidades de la zona como: el Jardín de Infantes Nº 917; el Jardín Maternal Eco Parque; las Escuelas Primarias Nº 73 y Nº 79; las Escuelas Secundarias Nº 6, Nº 21, Nº 22, Nº 49, Nº 66 y Nº 53; el Centro Educativo Complementario (CEC) Nº 801; la Escuela de Educación Especial Nº 506; la Escuela Primaria de Adultos, la Sociedad de Fomento La Ribera; las iglesias ASRAU y Príncipe de Paz, entre otras instituciones locales. El objetivo de la actividad fue que cada entidad participe de un taller sobre la importancia de plantar árboles nativos, para luego realizar la forestación de 20 nuevos ejemplares en el lugar y al finalizar, cada establecimiento se llevó un kit de semillas y plantines nativos.

Varios directivos, docentes, alumnos y representantes de las instituciones se mostraron satisfechos con la iniciativa. La docente de la Escuela Secundaria Nº 49, Reina Álvarez, indicó que “a los chicos les encanta trabajar con la huerta y plantar, además muchos de estos conocimientos los llevan a las familias. Me parece excelente que el Municipio realice estas jornadas”. En tanto, el alumno del CEC Nº 801, Mario Saavedra, comentó: “Me pareció muy bueno, nos explicaron sobre las especies nativas y cómo plantar un árbol, es muy bueno este evento y lo que estamos haciendo, los árboles nos ayudan a mejorar el aire y a que se vea mejor el parque”.

Estuvieron presentes también en la actividad el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio, y la directora de Educación Ambiental, Adriana López Leiva.