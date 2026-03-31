El Secretario General de SURyA y FAREM, Alejandro Poli, presentó una denuncia formal ante la Municipalidad de Quilmes. Exige que el Estado local sancione a las plataformas trasnacionales como Uber, DiDi y Cabify, y no a los choferes que se ven forzados a trabajar en la informalidad por la crisis económica.

En una ofensiva gremial contra el transporte ilegal, Alejandro Claudio Poli, titular de la Federación Argentina de Remisses (F.A.R.E.M) y del sindicato SURyA, formalizó una denuncia ante el municipio de Quilmes para frenar el avance de las aplicaciones de transporte que operan sin habilitación. El dirigente fue tajante: "El que comete el delito es la empresa, no el trabajador".

Un sistema de "remiserías trasnacionales" ilegales

La presentación detalla cómo empresas como Uber, DiDi y Cabify funcionan como agencias de remises encubiertas que no tributan en el distrito, no poseen CUIT local y evaden todas las normativas de seguridad. Según Poli, estas plataformas se quedan con un 40% de la recaudación de cada viaje, pero abandonan al conductor ante cualquier accidente o sanción legal.

"Las aplicaciones son los paladines de la precariedad y la evasión. Le dan trabajo a la gente explotándola en negro y, cuando hay un problema en la calle, el trabajador tiene que hacerse cargo de las multas solo", sentenció el dirigente.

El pedido al Municipio: Cambio de foco en las multas

Uno de los puntos centrales del reclamo de SURyA es la reforma de las ordenanzas locales. Poli argumenta que, ante la desesperación por la falta de empleo, muchos vecinos recurren a estas apps para subsistir. Por ello, solicita que el peso de la ley caiga sobre las empresas y no sobre el eslabón más débil de la cadena.

Los puntos clave de la denuncia incluyen:

* Multas a las empresas: Que las actas de infracción se dirijan a las plataformas por permitir viajes en autos sin seguro de transporte de personas ni habilitación.

* Operativos permanentes: Controles en las principales arterias de Quilmes para detectar el transporte ilegal.

* Cierre digital: Pedido al ENACOM para el cese de las páginas web y aplicaciones que no cumplan con la ley de transporte provincial y municipal.

Defensa del transporte local

Desde el sindicato advierten que el avance de estas "remiserías digitales" ha provocado el cierre de numerosas agencias locales habilitadas, destruyendo puestos de trabajo registrados y seguros. "No podemos permitir la clandestinidad. El Estado tiene las herramientas para eliminar la precariedad y proteger tanto al pasajero como al trabajador", concluyó Poli.

Se espera que en los próximos días las autoridades municipales reciban a la conducción del sindicato para evaluar la creación de un Convenio de Cooperación que involucre al Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transporte y cámaras empresariales del sector.