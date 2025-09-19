San Carlos de Bariloche será sede, el próximo 26 de septiembre, de la cuarta edición del Foro Debate Estado, Empresas y Sociedad: hacia políticas de inclusión, un espacio de diálogo que busca promover consensos sobre los desafíos que enfrenta la región cordillerana de la Patagonia.

Organizado por Consenso Patagonia, la jornada reunirá a representantes de organismos estatales, comunidades indígenas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. Según adelantaron, el objetivo es generar propuestas concretas en torno a problemáticas que atraviesan a la región, como el ordenamiento territorial, la prevención de incendios forestales, la reconciliación social y el desarrollo productivo.

Participación de autoridades y referentes

El encuentro contará con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con especialistas de distintos ámbitos y la participación de la Empresa IH Tech Labs. Entre los ejes a tratar, se destacan:

– Reconocimiento de comunidades e implementación de la Consulta Previa, Libre e Informada, a cargo de Sonia Ochoa y Alejandro Collia, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

– Prevención de incendios forestales y detección temprana, con aportes de Juan Trebino (Consensos Patagónicos), la empresa SECURION y Max Knüll, presidente de la Fundación Tierras Patagónicas.

– Reconciliación con los pueblos indígenas, por Jonathan Sauvé, consejero de Asuntos Políticos, Económicos y Públicos de la Embajada de Canadá.

– Participación de comunidades en proyectos de energía renovable, con Stella Zapata (Comunidad mapuche Millaqueo y presidenta de Cla Nehuen Antu S.A.), y los socios de Meliquina Desarrollos, Juan Dumas y Ramiro Fernández.

– Procesos de diálogo permanentes, con la experiencia de Jorge Retamal (ex director de CONADI – Chile) y Guillermo Turner Olea (CMPC – Chile).

– Tendencias jurisprudenciales sobre la cuestión indígena, a cargo de Mariano Sarmiento y José Luis Bianco (Consensos Patagónicos).

– Hacia una política indígena que ordene el territorio, con la exposición de Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El cierre del foro estará a cargo del filósofo y analista político Santiago Kovadloff, quien ofrecerá una reflexión sobre el papel del diálogo en la construcción de sociedades inclusivas.

El encuentro se desarrollará desde las 9 horas en el Hotel Cacique Inacayal (Juan Manuel de Rosas 625, Bariloche). La entrada es gratuita, pero requiere inscripción previa a través del sitio oficial ConsensoPatagonia.ar.

Consenso Patagonia es una asociación civil sin fines de lucro integrada por habitantes de Río Negro, Neuquén y Chubut. Su tarea se centra en visibilizar conflictos territoriales y sociales que afectan a la región, promoviendo espacios de diálogo y soluciones pacíficas en el marco del estado de derecho.