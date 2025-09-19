La Biblioteca Popular de Bernal “José Manuel Estrada” conmemora hoy su 88º aniversario. Fundada el 19 de septiembre de 1937, esta institución ha superado numerosas adversidades a lo largo de los años para continuar su invaluable labor al servicio de la comunidad.

A pesar de los sacrificios, la biblioteca se mantiene firme en su misión de fomentar la lectura y la cultura en la región. Para seguir creciendo y sosteniendo su trabajo, invitan a los vecinos a sumarse como socios.

"Seguimos haciendo socios, así que los seguiremos esperando", expresaron sus directivos, destacando que el apoyo de la comunidad es fundamental para la continuidad de este espacio cultural que ha sido un pilar en Bernal por casi nueve décadas.

La biblioteca, que ha servido a la comunidad desde 1937, renueva su compromiso de seguir siendo un faro de conocimiento y encuentro para todas las generaciones.

La institución que supo estar durante años en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo de Bernal Centro, desde hace un tiempo tiene su sede en Espora 105 bis de Bernal Este.