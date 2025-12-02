En una sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, juraron los diputados electos por Fuerza Patria en los comicios del 7 de septiembre. Se eligieron además las autoridades del cuerpo legislativo.

Por la Sección Electoral Capital juraron Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Martín “Tachu” Malpelli. Por la Segunda Sección Electoral hicieron lo propio Diego Nanni, Evelyn Flores Yanz, Carlos Puglelli y Cintia Verónica Romero.

Por la Tercera Sección Electoral prestaron juramento Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Renaldo Galván, Romina Barreiro y Roberto Vázquez. Finalmente, juraron por la Sexta Sección Electoral Enrique Alejandro Dichiara, Maite Alvado, Esteban Acerbo y Sofía Vannelli.

Se designaron además las autoridades de la Cámara. Por unanimidad, Alejandro Dichiara fue designado como presidente del organismo. En sus palabras de asunción, resaltó que el peronismo buscará todos los consensos posibles para hacer efectiva la Ley de Financiamiento que necesitan las y los bonaerenses.

Asimismo, Alexis Guerrera fue designado como vicepresidente primero. Las otras tres vicepresidencias del cuerpo -segunda, tercera y cuarta- quedaron en manos de Agustín Forchieri, Juanes Osaba y Mariano Cascallares, respectivamente.