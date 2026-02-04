Quilmes 2 de febrero de 2026:

Compañeras y compañeros,

Los abajo firmantes, militantes del Movimiento Peronista, reunidos en el Consejo del Partido Justicialista de Quilmes, consideramos necesario expresar nuestra posición frente al momento político que atraviesa nuestro país y, en particular, el peronismo.

Somos plenamente conscientes de la situación alarmante que viven hoy los trabajadores, la industria nacional, el comercio y las distintas fuerzas productivas, como consecuencia de las nefastas políticas impulsadas por el gobierno nacional.

A ello se suma el ataque sistemático a las provincias y a los municipios, mediante el desfinanciamiento y el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades básicas, lo que pone en tensión el federalismo y sobrecarga a los gobiernos locales, primera línea de respuesta frente a la creciente demanda social.

Este contexto exige del peronismo una actitud responsable, madura y organizada. Entendemos que no es tiempo de fragmentaciones ni de disputas estériles, sino de fortalecer la conducción política y la unidad del movimiento, para estar a la altura de las necesidades de nuestro pueblo.

En ese marco, reafirmamos la necesidad de que la compañera Mayra Mendoza encabece la lista del Consejo del Partido Justicialista de Quilmes en las próximas elecciones internas.

Su trayectoria militante, su lealtad y su experiencia de gestión, constituyen garantías para una conducción representativa y de acción eficaz del Partido y el Movimiento Peronista.

Creemos que el PJ de Quilmes debe contar con una conducción clara, legitimada y con capacidad política para fortalecer la organización, sostener la unidad y prepararnos para los desafíos que se avecinan, tanto en el plano partidario como en el institucional.

Con espíritu de lealtad, responsabilidad y vocación de unidad, expresamos nuestra posición y la compartimos con las compañeras y los compañeros del Partido.

Cristina Libre Ya.

Adhesiones

• Eva Mieri

• Roberto Gaudio

• Edit Llanos

• Miriam Albert

• Alberto De Fazio

• Fabio Baez

• Agustina Protto

• Myriam Alfonso

• Sergio Barrios

• Agostina Estepa

• Walter Ormazabal

• Roxana Villalba

• Mario Knorr

• Daniel Rosano

• Elda Avila

• Silvina Lopez

• Miriam Llinas

• Sebastian Garcia

• Noelia Bidart

• Mabel Arce

• Patricia Iribarne

• Ezequiel Arauz

• Evangelina Ramirez

• Adrian Perez

• Nadia Gorno

• Maria Eva Stoltzing

• Eva Torres

• Gustavo Montes

• Nelida Gazan

• Ezequiel Silva

• Soledad Martinez

• Carlos Duberle

• Walter Chirizola

• Laura Ojeda

• Cristian Galleguillo

• Belen Gomez

• Choli Godoy

• Iris Bejarano

• Laura Gonzalez

• Celia Carrieri

• Mariana Schiopetto

• Ramon Arce

• Juan Carlos Tozzolino

• Andrea Fabiana Novas

• Sulma Mascareño

• Margarita Vera Sara

Agrupaciones:

• APL (Jorge Richi)

• Lealtad y unidad

• Esperanza peronista

• La Campora

• Movimiento Peronista Auténtico Néstor Kirchner

• Agrupación "Azucena Villaflor"

• 62 organizaciones peronistas

• Agrupación La razón de mi vida

• Peronismo Militante

• Mesa Política Paulo Freire

• La 10 de abril

• Peronismo Generacional

• Organización 25 de mayo Quilmes

• Agrupación 17 de Noviembre

• Agrupación Comunidad Organizada

• La Raul Alfonsin

• Grupo Walsh

• Agrupación por la justicia

• Agrupación Escencia Justicialista

• La Hora de los pueblos

• Agrupación La Bisagra

• Agrupación Km 46

• Agrupación Rumbo Peronista Quilmes

• LEALTAD Corriente Militante

• Lealtad Quilmes

• Ateneo Néstor Kirchner

• Ni un paso atrás

• Unidos x Bernal Oeste

• Agrupación 14 de Noviembre

• Frente Social y Productivo

• Agrupación Eva Perón

• La Kolmena.

• ⁠…Siguen las firmas…