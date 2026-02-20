AUn violento choque en cadena entre 7 autos se produjo este viernes en Quilmes Oeste, en el cruce de las calles Calchaquí y Lamadrid. Una camioneta Ford Eco Sport quedó arriba de dos automóviles y uno de los rodados terminó sobre la vereda. Hay 3 heridos, uno de ellos un policía que fue derivado al Hospital de Quilmes.

Según las primeras informaciones, la camioneta circulaba por la Avenida Calchaquí y habría cruzado en rojo, impactando con un Volkswagen negro que cruzaba por Lamadrid. El resto de los vehículos involucrados esperaban para cruzar con el cambio del semáforo.

En el lugar trabajaron Bomberos y personal de salud para atender a los heridos y controlar la situación.