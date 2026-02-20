Una discusión de tránsito entre un motociclista y un automovilista terminó en tragedia en Ranelagh, Berazategui. El incidente ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet Corsa, identificado como Darío Andrés Lau (48), chocó con una moto Honda CBX 250 conducida por Agustín Elías Perrone Carozzo (25). La discusión escaló y Lau atacó al motociclista con un palo, quien se defendió con golpes de puño.

Lau cayó al suelo y murió en el acto. El motociclista fue detenido y se encuentra imputado por homicidio. La Justicia investiga si el incidente se trató de legítima defensa o no.

Detalles del Incidente:

- _Lugar_: Av. Luis Agote y 366, Ranelagh, Berazategui

- _Víctima_: Darío Andrés Lau (48)

- _Agresor_: Agustín Elías Perrone Carozzo (25)

- _Causa de muerte_: Golpes de puño

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.