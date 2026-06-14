En el marco de la celebración del Día del Libro, la autora berazateguense Brenda Johanna Britez presenta "La mochila de ser mujer", una obra que nace de años de escritura, reflexión, investigación y trabajo terapéutico, transformando experiencias personales en una invitación colectiva a pensar temas que atraviesan la vida de millones de personas.

Lejos de ser únicamente un libro sobre maternidad, "La mochila de ser mujer" propone un recorrido por experiencias humanas universales: el amor, la pérdida, los duelos, la salud mental, los vínculos familiares, la violencia, la sexualidad, el deseo, la menstruación, la identidad, la crianza, los mandatos sociales y la búsqueda de sentido frente a las heridas que deja la vida.

A través de una escritura íntima y reflexiva, la autora comparte fragmentos de su propia historia, pero sin convertirla en el centro exclusivo del relato. Cada experiencia personal funciona como punto de partida para abordar problemáticas sociales más amplias, invitando al lector a reconocerse, cuestionarse y reflexionar sobre su propia realidad.

La obra aborda temas sensibles y actuales como la violencia de género, la violencia obstétrica, la salud emocional, las maternidades en soledad, la ausencia de redes de apoyo, los procesos de duelo, el impacto de los mandatos culturales sobre hombres y mujeres, la construcción de la autoestima y la importancia de aprender a nombrar aquello que históricamente fue silenciado.

Uno de los aspectos más destacados del libro es su apuesta por romper con los silencios. La autora pone palabras allí donde muchas veces existen vergüenza, culpa o desconocimiento. Habla de menstruación sin tabúes, de sexualidad desde el conocimiento y el respeto, de salud mental sin estigmas y de violencia más allá de sus formas visibles, buscando promover una mirada más consciente y empática sobre las experiencias humanas.

El libro también reflexiona sobre el duelo en todas sus formas. No solo la pérdida de seres queridos, sino también los duelos vinculados a los cambios de vida, los proyectos truncos, las relaciones que terminan, las transformaciones corporales y las distintas versiones de nosotros mismos que dejamos atrás a lo largo del tiempo.

En sus páginas conviven la experiencia autobiográfica, la investigación, la observación profesional y la reflexión social. Por momentos es memoria; por momentos ensayo; por momentos testimonio. Pero, sobre todo, es una invitación a pensar aquello que muchas veces se vive en silencio.

El prólogo de la obra fue escrito por la Licenciada Gisele Rodríguez, psicóloga que acompañó a la autora durante años de trabajo terapéutico. Allí destaca el valor de la escritura como herramienta de elaboración emocional y transformación personal, señalando que una de las mayores fortalezas del libro radica en convertir experiencias íntimas y dolorosas en algo colectivo, capaz de generar identificación, comprensión y encuentro con otros. Según expresa, cuando alguien logra poner en palabras aquello que tantas personas viven en silencio, el dolor deja de sentirse tan solitario.

Sobre la autora

Brenda Johanna Britez tiene 34 años, reside en Berazategui Oeste y es madre de un adolescente. Es docente, policía, auxiliar en nutrición, cosmetóloga y esteticista. Su recorrido personal y profesional la ha puesto en contacto con múltiples realidades humanas, experiencias de vulnerabilidad, situaciones de violencia y procesos de reconstrucción personal que influyeron profundamente en su mirada y en su escritura.

A lo largo de su vida encontró en distintas expresiones artísticas una forma de canalizar emociones, elaborar experiencias y construir sentido. La cerámica, el canto, la pintura y la escritura se convirtieron en herramientas de expresión que le permitieron transformar vivencias, preguntas y sentimientos en formas de creación y comunicación. Estas disciplinas no solo acompañaron su desarrollo personal, sino que también contribuyeron a la sensibilidad y profundidad con la que aborda los temas presentes en su obra.

"La mochila de ser mujer" constituye su primera obra literaria. Nació inicialmente como una forma de ordenar emociones, comprender experiencias y acompañar procesos personales. Con el tiempo, aquellas páginas se transformaron en un proyecto mucho más amplio: un libro destinado a cualquier persona dispuesta a reflexionar sobre la vida, los vínculos, los duelos, la salud mental, las distintas formas de violencia, el crecimiento personal y la capacidad humana de reconstruirse frente a la adversidad.

Su obra invita a abrir conversaciones sobre temas que atraviesan a mujeres y hombres por igual, reconociendo que detrás de cada historia existen emociones, pérdidas, aprendizajes y transformaciones que forman parte de la experiencia humana compartida.