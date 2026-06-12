Con un rol clave de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes en el despliegue de drones, cayó una peligrosa organización criminal dedicada a realizar extorsiones y estafas bajo la modalidad de falsos secuestros virtuales.

La banda, que era liderada por un recluso desde el interior de una unidad penitenciaria y contaba con una red de apoyo externo para recolectar información y cobrar los rescates, fue completamente desarmada en las últimas horas tras una serie de allanamientos simultáneos.

La génesis del caso ocurrió tras la denuncia de una madre por la averiguación de paradero de su hijo. Oportunistas de la red delictiva aprovecharon la repercusión del caso en redes sociales para iniciar llamados extorsivos en los que afirmaban tenerlo secuestrado y exigir transferencias millonarias a billeteras virtuales.

Tras investigaciones de campo y escuchas telefónicas coordinadas por la DDI de Quilmes y la U.F.I. N° 9 de Florencio Varela, se determinó que el joven nunca estuvo cautivo y que las maniobras eran dirigidas desde la celda de Sergio S., alias “Checho”, en la Unidad Carcelaria N° 23, con la complicidad de dos mujeres externas, Milagros C. y Norma T., encargadas de filtrar datos de la víctima y retirar el dinero.

Durante el despliegue de los operativos dinámicos en la vía pública, las unidades de avanzada interceptaron y detuvieron a las dos investigadas en Quilmes y Florencio Varela. En paralelo, se concretó la irrupción en la celda del líder de la banda —donde se le incautó un teléfono celular— y se registraron cinco domicilios linderos utilizados por la red civil extorsiva con la colaboración de Infantería y el Departamento de Homicidios.

Los registros domiciliarios en Quilmes permitieron neutralizar, además, un búnker de venta de drogas conectado de forma logística con las delincuentes. En ese sitio, las fuerzas de seguridad secuestraron aproximadamente 240 dosis de cocaína y unas 500 dosis de marihuana, dinero en efectivo y una pistola Bersa 9 mm cargada, la cual tenía pedido de secuestro por haber sido robada a una sargento policial. Por este hecho, fueron aprehendidos tres hombres por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a disposición de la U.F.I. N° 20 de Quilmes.

Finalmente, en uno de los lotes registrados se logró la captura de un cuarto masculino, Facundo F., quien poseía un pedido de captura activa por robo calificado solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2. Las fiscalías intervinientes avalaron la totalidad de los secuestros y las detenciones de los siete involucrados bajo los cargos de "Asociación Ilícita, Extorsión Agravada y Estafa".