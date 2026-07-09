En el marco del 25º aniversario de la pascua del Siervo de Dios Padre Obispo Jorge Novak svd, acercamos el recordatorio de la Misa en su memoria, de la proyección del documental "Jorge Novak, Siclum Apóstol", y de la Jornada de Memoria del primer Obispo de Quilmes "Jorge Novak y los Derechos Humanos".

La Misa por el 25º aniversario de su fallecimiento se llevará a cabo en la víspera, el miércoles 08 de julio a las 19 h, en la Iglesia Catedral de Quilmes (Pasaje Papa Francisco 355 -ex Rivadavia-, Quilmes Centro) con el lema "Jorge Novak, sembrador del Espíritu Sinodal". La misa será transmitida en vivo por Youtube.com/DiocesisQuilmesOficial

El documental "Jorge Novak, Siclum Apóstol" del realizador Adrián Baccaro, se proyectará el viernes 10 de julio a las 16 h en el Teatro Municipal de Quilmes (Mitre 721, Quilmes Centro). Será un espacio gratuito abierto a toda la comunidad, organizado por el Municipio de Quilmes en colaboración con la Comisión de Memoria del Siervo de Dios Padre Obispo Jorge Novak.

La Jornada de Memoria "Jorge Novak y los Derechos Humanos", que contará con la participación del Pastor Arturo Blatesky y la profesora e investigadora en filosofía Luisa Fernanda Ripa, amigos del Padre Obispo Jorge, se realizará el miércoles 15 de julio de 19 a 21 h en el Ateneo Lourdes (Av. Calchaquí 1371, Quilmes Oeste). Será un taller organizado por el Instituto de Formación Diaconal "San Lorenzo Mártir", abierto a toda la diócesis.

La Diócesis de Quilmes da gracias a Dios por el legado del Siervo de Dios Padre Obispo Jorge Novak, en el año en que celebra sus bodas de oro y quiere caminar "con la alegría del Evangelio".