Tras la renuncia y el pase de Ricardo Rij a la presidencia del bloque de concejales de la Libertad Avanza Quilmes con fuertes críticas a la conducción, todo indicaría que la edil Sabrina Morguen será la responsable política en el Concejo Deliberante.

Afirman que Morguen se hará cargo de la conducción del bloque que ahora cuenta con cuatro concejales. Espacio que está fragmentado por donde se lo mire, y bajo la atenta mirada de muchos.

La fuga de Rij generó aún más cuestionamiento a la endeble y carente conducción política de los libertarios quilmeños que intenta llevar adelante Estefanía Albasetti. Edil que considera posicionar a su marido, Alejandro Orellano, para una eventual candidatura, por lo que muchos detallan que ya hizo el cambio de domicilio en el operativo del RENAPER que no tuvo casi concurrencia.