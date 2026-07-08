Avanza la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en Lanús Este y en distintos barrios del distrito, con el objetivo de reforzar las tareas de control y prevención en seguridad que se desarrollan cotidianamente.

Esta acción es concretada a través del Plan Estratégico en materia tecnológica y de seguridad que se implementa desde hace más de dos años, el cual incluye las 430 alarmas vecinales que ya fueron instaladas y conectadas al Centro de Monitoreo a través de la aplicación Lanús Segura.

Además de la puesta en funcionamiento del nuevo Anillo Digital para optimizar los trabajos de vigilancia y robustecer las medidas de prevención del delito en todos los ingresos y egresos de la ciudad, con 40 cámaras lectoras de patente y 10 pórticos.

Vale resaltar que cada una de las mencionadas políticas se llevó a cabo con fondos 100% municipales, y apuntan a brindar soluciones más rápidas y eficaces en la lucha contra los hechos ilícitos en Lanús.