Este medio supo de primera mano que el referente quilmeño y titular del Grupo Realizar, Julio Nieto, en las próximas semanas va a potenciar su proyección en el ámbito distrital para convertirse en uno de los candidatos. Desde hace un tiempo Nieto viene teniendo reuniones con distintos actores de la sociedad, empresarios, comerciantes, fuerzas vivas y políticos, intentando armar las bases de una candidatura local, que por lo que se desprendió de una charla informal con El Suburbano podría llevarlo como cabeza de lista en una boleta vecinal avalada por referentes de peso del propio gobierno nacional.

En el mientras tanto, Nieto cumple funciones desde hace meses en el poderoso Puerto de Campana, como titular exclusivo de la oficina aduanera de ese área.