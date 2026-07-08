La crisis que atraviesa el comercio volvió a golpear en Quilmes Centro. Cerró sus puertas de manera definitiva el Supermercado del Ahorro, ubicado en la estratégica esquina de Hipólito Yrigoyen y Garibaldi, en pleno centro de la ciudad.

Aunque el local permanecía cerrado desde hacía varios días, quedó confirmada la clausura definitiva cuando comenzaron a retirar heladeras, estanterías y otros elementos del interior del comercio.

Hasta ese momento, las persianas bajas no estaban acompañadas por ningún cartel o comunicado que explicara la situación. Sin embargo, el desmantelamiento del local terminó por despejar cualquier duda sobre el cierre.

La noticia se da en un contexto complejo para el sector comercial: el consumo masivo cayó un 1,6% interanual durante mayo en todo el país, mientras que las cadenas de supermercados registraron una baja aún más pronunciada, del 4,2%, reflejando las dificultades que atraviesa la actividad.