En una sesión que marca un hito para la agenda ecológica de la región, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui aprobó la ordenanza que declara de Interés Municipal Ambiental y Educativo al proyecto de plantación del Coronillo (Scutia buxifolia). La iniciativa, impulsada de forma activa por el Rotary Club de Berazategui, busca recuperar y revalorizar una de las especies arbóreas más emblemáticas del patrimonio natural bonaerense.

Este reconocimiento oficial destaca el valor estratégico de un proyecto que no solo promueve la biodiversidad, sino que también rescata la historia ambiental de la región. El Coronillo es un árbol nativo fundamental para el ecosistema local, siendo, entre otras cosas, el hospedero exclusivo y el alimento de la oruga de la mariposa Bandera Argentina, una especie en peligro de extinción en zonas urbanas.

“Este paso fortalece de manera directa el compromiso de nuestra comunidad con el cuidado del ambiente, la biodiversidad local y el desarrollo sostenible” — destacaron desde los equipos impulsores de la propuesta.

La declaración de Interés Municipal y Educativo abrirá nuevas puertas para articular talleres y jornadas de plantación en escuelas, plazas y espacios públicos del distrito, sembrando conciencia ecológica en las futuras generaciones.

Desde la organización rotaria expresaron un profundo agradecimiento a los concejales de los distintos bloques por acompañar de forma unánime esta propuesta, como así también a los vecinos, voluntarios e instituciones que sostienen el proyecto en el día a día.

Con este marco legal, Berazategui da un paso firme hacia adelante en la protección de su identidad biológica. La invitación queda abierta a toda la comunidad: seguir trabajando en conjunto por un municipio más verde, sustentable y profundamente comprometido con el resguardo de su patrimonio natural.