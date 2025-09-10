Se llevó a cabo una Jornada de Salud preventiva en la Plaza San Martín, junto al Club de Leones donde la Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui brindó atención gratuita en distintos servicios.
Durante la actividad, los vecinos y vecinas también accedieron a:
– Vacunación de Calendario Nacional, COVID-19 y campañas.
– Control de signos vitales.
– Medición de glucosa en sangre.
– Entrega de leche.
A su vez, mediante un autorefractómetro, evaluaron a niños, niñas y adolescentes para detectar tempranamente problemas de visión.
Estas jornadas se realizan gracias al impulso del intendente municipal, Juan José Mussi. El objetivo es descentralizar la salud pública y acercar servicios a los vecinos y vecinas.
Para más información, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/salud.