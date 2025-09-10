Se llevó a cabo una Jornada de Salud preventiva en la Plaza San Martín, junto al Club de Leones donde la Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad de Berazategui brindó atención gratuita en distintos servicios.

Durante la actividad, los vecinos y vecinas también accedieron a:

– Vacunación de Calendario Nacional, COVID-19 y campañas.

– Control de signos vitales.

– Medición de glucosa en sangre.

– Entrega de leche.

A su vez, mediante un autorefractómetro, evaluaron a niños, niñas y adolescentes para detectar tempranamente problemas de visión.

Estas jornadas se realizan gracias al impulso del intendente municipal, Juan José Mussi. El objetivo es descentralizar la salud pública y acercar servicios a los vecinos y vecinas.