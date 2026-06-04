El fútbol juvenil en la región presencia un cambio de paradigma. La SS Lazio de Italia anunció de manera oficial el inicio de su proyecto de captación en el país, diseñado para ofrecer la experiencia de scouting y alto rendimiento más auténtica del continente. El programa está abierto a todo el público, jugadores de 7 a 18 años, que busquen proyectar su carrera bajo estándares europeos.

A diferencia de los esquemas tradicionales de clínicas deportivas, este proyecto rompe los moldes al trasladar a los directores técnicos titulares de sus categorías juveniles oficiales y a los responsables de scouting de la institución. Son los mismos profesionales que eligen a los futbolistas de la plantilla en Formello, Roma, quienes liderarán el trabajo de campo en Buenos Aires. Esto abre la oportunidad única de que los jugadores destacados sean scouteados de forma directa por el club de la Serie A.

Cronograma y sedes confirmadas - Julio 2026

El programa se desarrollará en dos sedes estratégicas de la provincia de Buenos Aires, con infraestructura de primer nivel:

Sede Berazategui - Predio Ardora: 22, 23, 24 y 25 de julio

Sede Pilar - Predio Proyección 7: 27, 28, 29 y 30 de julio

Modalidades de participación

Para adaptarse a las necesidades de los deportistas, se dispusieron tres formatos de entrenamiento:

1. Turno mañana: de 09:00 a 12:00 hs

2. Turno tarde: de 13:30 a 16:30 hs

3. Full day: jornada completa de 09:00 a 16:30 hs. Incluye almuerzo deportivo dentro del predio

Ejes estratégicos del proyecto

1. Scouting institucional activo: Evaluación técnica y táctica en tiempo real por parte de quienes toman las decisiones en la cantera oficial de la Lazio.

2. Metodología de élite: Entrenamientos de alta intensidad que replican con exactitud el día a día de un canterano profesional en Italia.

3. Acceso directo y genuino: Al eliminarse los intermediarios y las franquicias locales, los participantes ingresan de manera real en el radar del fútbol grande de Europa.

Contacto e inscripciones

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