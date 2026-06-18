La comunidad educativa de Berazategui protagonizó otra edición de la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, que nuevamente tuvo lugar en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo. En esta oportunidad, se presentaron 209 proyectos de instituciones de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades. El evento también incluyó propuestas vinculadas a la robótica, los clubes de ciencia, la Educación Sexual Integral (ESI), la Tecnología Educativa y distintas muestras socioeducativas.

Durante el acto inaugural, el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico López, expresó: “En Berazategui, la educación y la cultura son ejes centrales de la gestión municipal a cargo del intendente Carlos Balor. Por eso acompañamos permanentemente a las escuelas, trabajamos de manera articulada con toda l a comunidad educativa y ponemos a disposición los recursos del Municipio para fortalecer estos espacios de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva”.

Por su parte, la subdirectora de Inclusión y Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de la provincia de Buenos Aires, Micaela Barrena, destacó: “Esta Feria refleja la diversidad y la riqueza del sistema educativo, donde estudiantes y docentes comparten conocimientos, experiencias e historias"

A su vez, el inspector jefe regional de Educación Estatal, Pablo Vinuesa, señaló: “Con la participación de escuelas de todos los niveles y modalidades, esta Feria es una verdadera celebración de la educación, el arte, la ciencia y la tecnología. Agradecemos el acompañamiento del Municipio de Berazategui, que considera a la educación una prioridad".

La 18° edición de este gran evento educativo de Berazategui también contó con la presencia de los secretarios de Salud, Dr. Pablo Costa; de Economía, Santiago Castagno; y de Tierras y Hábitat, Cecilia Roldán; entre otros integrantes del Gabinete municipal; la inspectora Jefa Distrital, Gladys Ramírez; el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo; y el inspector Jefe Regional de DIEGEP, Leonardo Gómez, entre otras autoridades municipales y escolares del distrito.