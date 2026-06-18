El Municipio de Quilmes informa que este jueves la intendenta interina, Eva Mieri, encabezó una recorrida por las obras de pavimentación que se están llevando adelante en el barrio Kolynos, de Quilmes Oeste, con el inicio de las últimas 7 calles de 34, que completarán el asfalto en la totalidad del barrio. Estas tareas forman parte de las más de 1.200 calles que ya se pavimentaron en todo el distrito, con el objetivo de llegar a las 1.600, tal como lo anunció Mayra Mendoza en la presentación del Plan Bianual 2025/27.

Esta intervención forma parte de la segunda etapa del Plan de Pavimentación Municipal, que se realiza con fondos 100% comunales, y consta de la culminación de los últimos trabajos de pavimento para completar todo el barrio, con el objetivo de consolidar la conectividad urbana y optimizar la circulación vehicular y peatonal en la zona.

“Con esta obra las personas con movilidad reducida van a poder contar con ambulancias que ingresen al barrio, y también los recolectores de residuos van a poder entrar aquí. Son parte de los beneficios que trae no solo una obra de pavimento, sino un proyecto político de trabajo que piensa en dignificar y en poner en pie de igualdad a cada uno de sus barrios; en ese sentido venimos trabajando, y Mayra nos impulsa todos los días a seguir de la misma manera”, sostuvo Eva frente a los vecinos, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, en la intersección de la avenida Presidente Perón y calle 393.

Por su parte, Ceci Soler expresó: “Estamos acá ya culminando las últimas etapas del conducto que hicimos en esta zona e iniciando el pavimento de las últimas 7 cuadras de Kolynos, y en poco tiempo vamos a estar terminando esta obra tan importante. Así que de esta manera, el barrio va a quedar totalmente pavimentado y estas 34 cuadras que eran una demanda de los vecinos que teníamos que atender, hoy ya son una realidad”.

Dicha obra busca transformar de manera integral la infraestructura vial del sector, mejorando las condiciones de transitabilidad para los vecinos y vecinas, a la vez que garantiza el ingreso fluido de ambulancias, servicios públicos y camiones de recolección de residuos. Además, el proyecto prevé la construcción de calzadas de hormigón simple H-30 de 15 centímetros de espesor, junto con cordones integrales del mismo material. Esta estructura está diseñada específicamente para garantizar la resistencia, durabilidad y capacidad de soporte frente al tránsito cotidiano del barrio.

Finalmente, en cuanto a la infraestructura hidráulica se realizaron trabajos de instalación de nuevos sumideros, cámaras de inspección y cañerías pluviales. Estas tareas anexas tienen como fin mejorar la captación y el drenaje del agua de lluvia, disminuyendo los riesgos de inundación y optimizando el funcionamiento del sistema urbano integral.

Los vecinos del lugar se mostraron contentos. Hernán Barros, por ejemplo destacó: “Me parece fundamental que se hagan estas obras para que el Municipio crezca de forma completa”. En tanto, Osvaldo Dmiterko, vecino hace 38 años, aseveró: “Esto es un cambio sustancial para todo el barrio, porque además de resolver las inundaciones le va a cambiar la apariencia al lugar y a uno eso lo hace sentir mucho mejor”.

Participaron también de esta actividad el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani; su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, y la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, entre otros funcionarios.