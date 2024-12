Convocadas por la Mesa Popular de Quilmes, se reunieron en el Salón del Obispado de Quilmes, más de 100 militantes de distintas organizaciones a debatir la situación del país, "y las consecuencias de las políticas del Gobierno de Milei, que golpean en las familias más vulnerables, generando 52% de pobres", como señalaron.

"Ante esta realidad nace la necesidad de juntas organizar una alternativa política que contemple todos los planos políticos y económico del país", agregaron.

"No son tiempos de pensar en posicionamientos electorales, son tiempos de unidad de todas las organizaciones del campo popular, tiempos de resistencia y lucha junto al pueblo que no eligió ser 'la cast' del ajuste que viene ejecutando este gobierno. Es prioritario -añadieron. confluir en esta unidad con las estructuras de los trabajadores, las organizaciones populares, fabricas recuperadas etc. Sumando también otras expresiones culturales, de género, diversidades, estudiantiles, juventudes, bajo un objetivo común expresar una alternativa de gobierno que no sea solo para unos pocos".

Participaron del evento: Causa Popular, Movimiento Evita, Corriente Popular Eva Perón, MPQ, Frente Darío Santillán, organización 25 de Mayo, Zapatillas Gastada, SUTAP CTAA, Agrupación Saúl Ubaldini, Agustín Ramírez, Bases de Octubre, Radio Wen, La Andrés Framini y MUP 20.