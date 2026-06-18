Lanús Gobierno inició nuevas obras en las inmediaciones del Cementerio Municipal en Remedios de Escalada Este, donde en primera instancia se llevó a cabo la erradicación de un microbasural en Almeyra y Oyuela que perjudicó a los vecinos de la zona durante años. Tras ello, comenzaron los primeros trabajos de reconstrucción del muro perimetral en ese sector y se harán nuevas veredas, cordones, rampas, barandas, luminarias y tareas de parquización, entre otros.

“El año pasado logramos erradicar el microbasural de Centenario y Almeyra y ahora iniciamos esta obra que va a eliminar el último microbasural de las inmediaciones de nuestro Cementerio. De esta manera seguimos trabajando para lograr la ciudad que nos merecemos”, especificó el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi, quien supervisó las tareas y charló con los lugareños y las lugareñas.

Las cuadrillas municipales procedieron al retiro de la basura y escombros presentes en el lugar. Luego, se hará la demolición y reconstrucción del muro perimetral y se realizarán numerosas mejoras que contribuirán a mejorar la vida de los vecinos y las vecinas de la zona. Esta iniciativa forma parte de una decisión política del intendente Julián Álvarez, con el objetivo de lograr una ciudad más limpia y con sitios públicos de calidad para el disfrute de las y los lanusenses.