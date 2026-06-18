Lanús Gobierno informa que se encuentra abierta la convocatoria para que los actores masculinos lanusenses de entre 25 y 60 años participen de las audiciones de la Comedia Municipal del distrito, con la finalidad de cubrir cuatro roles de su primer espectáculo teatral “Continente Viril”, de Alejandro Acobino.

Las mismas se llevarán a cabo los días 22, 24 y 29 de junio, de 14 a 17 en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste. Los requisitos para formar parte son acreditar residencia en el partido de Lanús y/o ser egresados de la Escuela Superior Municipal de Teatro de Lanús.