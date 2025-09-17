Se festejaron los 140 años de la Escuela Primaria N° 3 "José Manuel Estrada", de Sourigues. Junto a la comunidad educativa, estuvo el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien le obsequió un equipo de audio a la institución a la que asisten 543 estudiantes.

Durante su discurso, Mussi destacó que "llegué a ser médico e Intendente gracias a la escuela pública. Bendita sea la educación pública. Tenemos que cuidarla a rajatabla".

En el mismo sentido, el mandatario comunal subrayó que "los docentes argentinos se ponen al hombro las escuelas. Se preocupan por el bienestar de los niños y niñas. Eso tiene una sola palabra: compromiso. De nuestra parte, también vamos a seguir comprometidos. No vamos a aflojar".

A su vez, la directora de la institución, Alicia Rodríguez, señaló: "Nosotras no solo nos dedicamos a enseñar; también resolvemos y orientamos a las familias que nos transmiten sus inquietudes más allá de los saberes. Agradecemos a todas y todos los que hoy -y siempre- nos acompañan".

Por su parte, la inspectora jefa distrital, Gladys Ramírez, expresó: "Para Juan José Mussi, la educación pública ocupa un espacio importante; siempre está en su agenda de gestión. En Berazategui tenemos 25 escuelas de jornada completa, que son más horas de enseñanza y aprendizaje".

El festejo también incluyó números artísticos, además de una muestra dinámica a cargo de estudiantes y docentes del establecimiento educativo.