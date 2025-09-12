El Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación cumple tres años promoviendo el aprendizaje, el juego y la creatividad, en un espacio cultural pensado especialmente para las infancias. Para festejarlo, invita a toda la comunidad a una jornada especial que se realizará este domingo 14 de septiembre, desde las 15.00, en su sede de Av. Sabin e/ 362 y 363 (Ranelagh). La entrada es libre y gratuita. En caso de mal clima, el evento será suspendido.

Al respecto, Federico López, secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, expresó: “Los invitamos a festejar este aniversario, habrá un montón de sorpresas. Vengan a disfrutar todos juntos, en comunidad y colectivamente. Habrá espectáculos en vivo, salas inmersivas, juegos colectivos y participativos. También contamos con una tienda del Programa Regalá Cultura, con productores culturales que comercializan producciones”.

Y destacó: “Este espacio situado en un parque patrimonial fue recuperado con un gran esfuerzo del Municipio, a cargo del intendente Juan José Mussi, y se destinó a las infancias con un montón de propuestas lúdicas todos los fines de semana, realizadas con materiales reciclados y donaciones de vecinos y empresas; y con un gran equipo de trabajo. Aquí, el tercer domingo de cada mes se hace la Feria Regalá Cultura y los jueves y viernes se recibe a diferentes jardines y escuelas. Es un Complejo que ha crecido muchísimo, logró ser icónico en la provincia y una referencia en relación a espacios de educación no formal vinculados a las infancias. Aquí van a encontrar calidad y calidez”.

Durante la jornada, además, habrá propuestas para divertirse en familia, como espacios participativos, imprenta tipográfica, juegos con burbujas (Cata Conga Cósmica), el móvil de Cultura Colectiva, la Feria Regalá Cultura; y la presentación de Ritmo Güiri, Alquimétricos y Vaivén.