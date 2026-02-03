El intendente de Berazategui, Carlos Balor, recorrió la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del Peaje de Hudson. Se trata de un emprendimiento realizado con inversión pública y privada, que mejorará la circulación vehicular al ofrecer otra vía de acceso directo al distrito. Se estima que podría concretarse para julio o agosto de este año.

"Esta obra es la continuidad de todo el desarrollo del distrito y la conectividad con la zona. Nos va a permitir reordenar el tránsito y, sin dudas, mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sobre todo de aquellos que viven en Plátanos y Hudson, brindándoles otro acceso a Berazategui. Esto es llevado adelante con inversión pública y privada, algo que impulsó y gestionó el Dr. Juan José Mussi", expresó Balor tras la recorrida.

Entre los presentes junto al Intendente, estuvo Ezequiel Abolsky, uno de los arquitectos de la empresa privada al frente del proyecto, quien brindó detalles sobre las tareas realizadas en el lugar. "Esta obra tiene una longitud de alrededor de 800 metros lineales y se está ejecutando en las mejores condiciones técnicas, con pavimento de hormigón de 30 centímetros de espesor, porque el objetivo es que tenga una larga vida útil", resaltó. Y agregó: "Creemos que para julio o agosto de este año ya estaríamos finalizando los trabajos".

Durante la recorrida, el Intendente también estuvo acompañado por integrantes del Gabinete municipal y concejales de Berazategui.