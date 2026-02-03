Un delincuente fuera atropellado en momentos en que intentó robar una moto en el Acceso Sudeste, cuando una mujer de la policía de la Ciudad esquivó la situación y lo pasó por encima cuando se paró en medio del Acceso a punta de pistola.

La oficial mayor Alejandra Godoy de 39 años, permanece en libertad, aunque el fiscal Jorge Saizar le imputó el delito de “lesiones culposas” que puede cambiar a “Homicidio Culposo”, acusación que expone a la Policía a ser suspendida por todo el tiempo que dure el juicio y a ser destituída de la Fuerza.

El segundo ladrón huyó a la carrera y se ocultó en la denominada Villa Azul, lindera al Acceso. Aún permanece prófugo.

Godoy que manejaba el Ford Ka se presentó en la Comisaría Segunda de Bernal.