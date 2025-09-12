El sábado 13 de septiembre a las 17.30, arranca la 11° Bienal Nacional de Arte Cerámico 2025. Esta nueva edición de uno de los certámenes artístico-cultural más importantes de Berazategui se inaugurará en el Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau (calle 15 Nº 5675), donde la exposición permanecerá abierta al público hasta el 26 de septiembre, inclusive, de lunes a sábados, de 16.00 a 20.00, con entrada libre y gratuita.

“Los invitamos a esta Bienal que cumple 11 ediciones, que es participativa, nacional, y que permite a muchos ceramistas de la región formar parte. Esta exhibición, que ha crecido muchísimo en el tiempo, muestra la trayectoria de la educación no formal en el distrito”, expresó Federico López, secretario de Cultura y Educación municipal. Y agregó: “Queremos convocar a todos a la inauguración, que se realizará este sábado, con más de 40 piezas en exhibición -muchas de ellas creadas por los propios alumnos.

El primer premio quedará como parte del patrimonio del Municipio con el objetivo de crear en un futuro un Museo de Cerámica para la Escuela Municipal".

Asimismo, López destacó: “Hay una mirada del intendente municipal Juan José Mussi puesta en la inversión en políticas culturales desde hace más de 35 años, que entiende que la cultura también es una construcción comunitaria e identitaria; y que da la posibilidad a muchos vecinos de Berazategui de poder capacitarse. La Escuela Municipal de Cerámica viene formando ceramistas desde hace muchos años”.