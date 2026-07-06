

La Municipalidad de Berazategui invita a los vecinos y vecinas a conmemorar el Día de la Independencia Argentina, con un gran Festival Folclórico y propuestas para toda la familia. Con el impulso del intendente Carlos Balor, el encuentro será el jueves 9 de Julio, a partir de las 11.00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo. La entrada es libre y gratuita.

Durante la jornada habrá una gran Peña Folclórica y artistas en vivo. Se presentarán ballets, agrupaciones y Centros tradicionalistas del distrito, en una verdadera fiesta popular para celebrar la Patria con un encuentro lleno de tradición y alegría.

Los vecinos y vecinas que lo deseen podrán asistir con su equipo de mate para disfrutar de las propuestas gastronómicas que ofrecerán los stands de comidas típicas, a cargo de los ballets folclóricos de la ciudad.