La Municipalidad de Berazategui informa a los vecinos y vecinas cómo funcionarán las distintas Dependencias durante el jueves 09/07 (feriado nacional) y el viernes 10/07 (día no laborable puente), con motivo del Día de la Independencia Argentina.

En primer lugar, durante los dos días se pueden sacar los residuos domiciliarios en el horario habitual, ya que el servicio de recolección funcionará con normalidad.

Para urgencias médicas, estos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) permanecerán de guardia las 24 horas:

- CAPS N° 1 "Dr. Javier Sábatto": Av. 14 e/ 131 y 132, Berazategui Oeste.

- CAPS N° 2: Calle 159 e/ 54 y 55, Hudson.

- CAPS N° 3: Calle 457 A y 415, Gutiérrez.

- CAPS N° 5: Calle 159 B e/ 23 y 24, Berazategui.

- CAPS N° 11: Calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

- CAPS N° 14: Calle 151 A y 35, Plátanos.

También funcionarán los siguientes puntos de vacunación:

De 8.00 a 16.00:

-Vacunatorio Mujeres de Malvinas (Calle 52 B e/ 134 y 135 A, Hudson).

De 10.00 a 14.00:

-Posta Fija de Av. 14 y 147 (Se suspende por lluvia).

Además, en los CAPS con guardia N° 2, 3, 5, 11 y 14 también podrán vacunarse las 24 horas.

Asimismo, estará disponible el servicio de ambulancias y de atención de emergencias (CEM), comunicándose al 107 o al 4356-9215.

Por su parte, el área de Alumbrado Público permanecerá de guardia para atender emergencias; al igual que Servicios Sanitarios, que garantizará las de agua y desobstrucción de cloacas.

También, tanto el jueves 9 como el viernes 10 de julio, se podrán llevar residuos voluminosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos electrónicos y chatarra, al Centro Municipal de Gestión Sustentable (Av. Padre Mugica -33- y 162), de 6.00 a 13.00.

A su vez, los tres Centros de Operaciones Municipales (COM) -Berazategui, Ranelagh y Gutiérrez- responderán los llamados de emergencia las 24 horas y en forma rotativa, al 0800-999-2525/0247.

En tanto, el Cementerio Parque Municipal (Av. Milazzo y 368 B) atenderá consultas administrativas, de 8.00 a 12.30; y, durante ambas jornadas, permanecerá abierto hasta las 17.00 para visitas.

Además, la Dirección de Asistencia a la Comunidad -de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes- brindará atención, de 8.00 a 14.00, en el 1er Piso del Edificio Municipal (Av. 14 e/ 131 y 131 A). Quienes lo requieran, pueden comunicarse al 4356-9200 (Int. 1319/1322/1122/1123).

Finalmente, el área de Licencias de Conducir permanecerá cerrada.